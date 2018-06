Die Bürgerinitiative Freie Fahrt B 6 ist enttäuscht über die Entscheidung der Behörden, den Umleitungsverkehr ab Montag wieder ausschließlich durch die Dörfer zu führen. „Wir haben nach den Unfällen am Bahnübergang Nienburger Straße Verständnis für die Entscheidung“, schreiben die BI-Sprecherinnen Brigitte Trautmann, Sabine von der Lieth und Iris Kahle. „Dennoch sind wir enttäuscht, dass der Lkw-Verkehr wieder durch die Dörfer fließt.“

Die Umleitung für den Schwerlastverkehr führt ab Montag, 4. Juni, wieder in beiden Fahrtrichtungen über Empede, Basse und Suttorf. Das hatte die Landesbehörde für Straßenbau am Montag mitgeteilt. Die Umleitung war im Februar zur Entlastung der Anwohner und Straßen geteilt worden: Richtung Norden über die Dörfer, Richtung Süden ab Himmelreich durch die Kernstadt. Der Weg durch die Kernstadt birgt nach Ansicht von Fachleuten zu viele Gefahren.

Die BI hält dagegen: In den ersten Wochen habe der Entlastungsversuch problemlos funktioniert. Das habe sich erst mit der Großbaustelle auf der A7 geändert. Seitdem habe sich die Verkehrsdichte deutlich erhöht, schreibt die BI. Das sei letztlich Ursache für die gefährlichen Situationen an den Bahnübergängen Nienburger Straße und Himmelreich – hervorgerufen „durch Verkehrsteilnehmer, die die geltenden Regeln missachtet haben“, schreibt die BI. „Hoffentlich geraten wir nach Aufhebung der Lastenaufteilung nicht von einem Verkehrschaos in das nächste.“

Vorrangiges Ziel der BI bleibt die schnellstmögliche Sanierung der B-6-Brücke über die Leine. „Behörden und die Politik sind gefordert, dieses Ziel massiv zu verfolgen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Angesichts der Lage auf der A7 sei die Frage zulässig, ob der Zeitplan für die Arbeiten an der Brücke verkürzt werden kann.

Friedhelm Fischer, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau, wird dem Ausschuss für Umwelt und Stadtplanung am Montag, 4. Juni, Bericht erstatten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal, Nienburger Straße 31. Vertreter der BI treffen sich am Mittwoch, 6. Juni, mit Mitarbeitern der Landesbehörde und der Sanierungsfirma an der Leine-Brücke, um sich informieren zu lassen.

Von Markus Holz