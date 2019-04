Neustadt

Das Ziel ist klar definiert: Kein Kind soll durch das Netz fallen. Alle Kinder in der Region sollen die gleichen Chancen auf Gesundheit, Bildung und Teilhabe bekommen. Dafür engagiert sich die Arbeitsgruppe „Frühen Hilfen“, wollen junge Erdenbürger und ihre Familien unterstützen und suchen immer wieder neue Helfer.

„Frühe Hilfen – Frühe Chancen – gut aufwachsen am Steinhuder Meer“, heißt das Motto der Arbeitsgruppe in Neustadt. Sie ist Teil eines Netzwerkes, das die Region Hannover gemeinsam mit 16 Kommunen seit 2014 aufbaut.

Netzwerkkarte ist in Planung

Die Aktiven in Neustadt wollen nun eine so genannte Netzwerkkarte erstellen, die allen Familien helfen soll, schnell die richtigen Anlauf­stellen zu finden. Es soll auch eine Übersicht über die verschiedenen Bereiche der „Frühen Hilfen“ werden: Kinderbetreu­ung, Freizeit, Sport und medizinische Versorgung gehören dazu. „Das sind nur einige Beispiele dafür, aus welchen Bereichen Angebote in der Karte aufgenommen werden können“, sagt Jan Fehring vom Koordinierungszentrum Frühe Hilfen – Frühe Chancen der Region Hannover.

Um die Karte zu erstellen, benötigt die Gruppe nun Hilfe: Gemeinsam mit dem Familien-Service-Büro Neustadt, einer Heilpädagogischen Praxis und der Koordinationsstelle der Familien unterstützenden Projekte des Diakonieverbandes Hannover-Land werden Angebote für Kinder im Alter von null bis sechs Jahren in Neustadt gesucht.

Wer kann helfen?

Unterstützung kann dabei aus vielen Richtungen kommen: Wer zum Beispiel in einer Ergotherapiepraxis oder als Sportverein Angebote für Kinder vorhält, kann ebenso wie Organisatoren von Krabbelgruppen helfen. Wer mitmachen will, wird gebeten, sein Angebot bis zum 30. April an die Region Hannover unter E-Mail: fruehe-hilfen@region-hannover.de zu melden.

Weitere Infomationen gibt es bei der Region Hannover unter Telefon (0511) 61623222.

Von Mirko Bartels