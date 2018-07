Garbsen

Aufgrund des „großen öffentlichen Interesses“ am Amazon-Verkehrskonzept wird die Stadt Garbsen das Gutachten bereits vor der angekündigten Sitzung des Ortsrates Horst bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Ratssaal vorstellen lassen. Der Termin steht noch nicht fest – die Verantwortlichen wollen ihn rechtzeitig bekanntgegeben. Zuletzt hatte es auch Kritik aus Seelze und Wunstorf an der Kommunikation gegeben.

Stadtbaurat Frank Hauke hat die relevanten Daten vor Monaten bereits kommuniziert, heißt es dagegen aus der Verwaltung. Nach dem Konzept ergibt sich am Anschlussknoten des Gewerbegebiets an der Burgstraße „eine Verteilung von 95 Prozent in/aus Richtung Osten und 5 Prozent in/aus Richtung Westen (Schloß Ricklingen)“. Besonders die Anwohner in Schloß Ricklingen befürchten, dass der Lastverkehr in ihrem Ort deutlich zunimmt.

Das Fazit des Fachgutachtens lautet, dass der Verkehr des geplanten Gewerbebetriebs vom angrenzenden Straßennetz und den Knotenpunkten noch aufgenommen werden kann. „Der Gutachter wird die Ergebnisse des Amazon-Verkehrskonzeptes in den Gesamtzusammenhang einordnen und qualifiziert auf Fragen antworten“, kündigt Garbsens Bürgermeister Christian Grahl an.

Auf www.garbsen.de/amazonverkehrskonzept ist das Gutachten ab sofort online abrufbar.

Von Gerko Naumann