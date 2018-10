Neustadt

Seit vier Jahren gibt Klang und Leben, das preisgekrönte Projekt hannoverscher Musiker, Konzerte in Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Demenz. Mehr als 200 Veranstaltungen haben sie organisiert. Die Warteliste der Einrichtungen, die sich um einen Auftritt der Band bewerben können, ist lang. Klang und Leben kommt am Mittwoch, 17. Oktober, ins Gymnasium Neustadt zu einem öffentlichen Konzert mit freiem Eintritt.

Was die Musiker Oliver Perau (Juliano Rossi und Terry Hoax), Peter Jordan (Running Wild), Karsten Kniep (Terry Hoax), Jens Eckhoff (Wir sind Helden), Andreas Meyer und Initiator Graziano Zampolin auf die Beine stellen, ist in Deutschland einzigartig. Sie verbreiten mit ihrer Musik, ihrer Spontanität und Warmherzigkeit so viel Lebensfreude, dass man einfach mitgerissen wird. Wer einmal erlebt hat, wie die Bewohner der Pflegeeinrichtungen bei Klang-und-Leben-Konzerten aufblühen, wird das nicht so schnell vergessen. 2016 erhielten Klang und Leben den hannoverschen Stadtkultursonderpreis für ihr soziales Engagement.

Die Hörregion Hannover präsentiert Klang und Leben noch an zwei Terminen – gratis und für alle offen, zum Mitschwelgen und Mitsingen für Menschen mit und ohne Demenz. Motto der Konzerte: „Für einen Abend die Demenz vergessen“. Nächster Termin ist am Mittwoch, 17. Oktober, 18 Uhr, im Gymnasium in Neustadt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 616-23668 oder per E-Mail an hoerregion@region-hannover.de wird gebeten.

„Normalerweise kommen wir zu den Menschen. Dieses Mal können die Menschen zu uns kommen“, sagt Initiator und Demenzcoach Graziano Zampolin. Angehörige und Pflegebedürftige, Freundinnen und Freunde, Eltern, Großeltern, Kinder und Musikfans sind willkommen, für einen Abend den Alltagsstress zu vergessen und Spaß zu haben.

Letztes Konzert in der Serie ist am Mittwoch, 14. November, 18 Uhr, in der Städtischen Galerie in Lehrte. Weitere Informationen über Klang und Leben unter www.klangundleben.org.

Von Markus Holz