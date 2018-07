Garbsen/Seelze/Wunstorf/Neustadt

„Pack die Badehose ein...“, heißt es überall in der Region Nordwest. Denn der Sommer ist da, die Sonne scheint und dann sind auch noch Ferien. Doch welcher See oder welches Freibad bietet das schönste Badeerlebnis? Wir haben bei unseren Lesern nachgefragt. Insgesamt 1464 Stimmen wurden bis Donnerstagnachmittag abgegeben. In der Umfrage wählten die Leser zwischen diesen Badeseen und Freibädern jeweils einen Favoriten: Der Blaue See in Garbsen, der Kiesteich Lohnde in Seelze, in Wunstorf die Badeinsel Steinhude, das Freibad Bokeloh, das Naturerlebnisbad Luthe, in Neustadt das Naturbad Franzsee, der Tannenbruchsee, der Kiesteich Bordenau, das Freibad Nöpke, das Balneon, der Badestand „Weiße Düne“ und das Waldbad Wulfelade. Unter all diesen Möglichkeiten wurde abgestimmt und es scheint, als habe Wunstorf es besonders gut getroffen: Platz 3 ging an die Badeinsel im Steinhuder Meer, Platz 2 an das Naturerlebnisbad Luthe und Platz 1 an das Freibad Bokeloh.

Hier gibt es das vollständige Ergebnis zum Durchklicken.

Zur Galerie Der Sommer rückt näher. Zeit, Seen und Freibäder auszukundschaften. Sie haben abgestimmt. Hier ist das Ranking der beliebtesten Seen und Freibäder.

Von Joanna von Graefe