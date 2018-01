Startschuss für Breakdance-Kurs beim TSV Neustadt

Neustadt. Jeton Supnaj zählt an: „Fünf, sechs, sieben, acht und Arme!“ Der Breakdancer macht ein paar Schritte, dreht sich und breitet mit weit ausladender Geste die Arme aus.

Jeton Supnaj, alias Jet One, tanzt seit mehr als 20 Jahren Breakdance. Bei einem Wochenend-Workshop für den TSV Neustadt gibt der Tänzer sein Wissen an den Nachwuchs weiter. Zur Bildergalerie

23 Kinder schauen Supnaj in der Halle des TSV Neustadt konzentriert zu. „Warum mache ich das? Wenn ich mich groß mache beim Breakdance, heißt das, ich bin da und tanze für euch“, erklärt Jet One, wie sich der Tänzer in der Szene nennt. Nein, zurückhaltend ist der Tanzstil, der sich in den Siebzigerjahren in der amerikanischen Hip-Hop-Kultur entwickelte, wahrlich nicht. Wer Breakdance tanzt, will gesehen werden.

Doch bevor die 23 Nachwuchstänzer ihre Eltern mit Figuren wie Headspin (drehen im Kopfstand) oder anderen waghalsigen Manövern beeindrucken können, arbeitet der 31-Jährige an Grundlagen. Bei entsprechender Resonanz soll aus dem Workshop vom Sonnabend ein Kurs werden. „Es sind viel mehr Kinder gekommen, als angemeldet waren“, sagt Angela Below erfreut. Sie leitet das Kinderturnen beim TSV. Auch Mika und sein Freund Silas werden mit ziemlicher Sicherheit wiederkommen. „Sie tanzen beide gern“, sagt Mikas Mutter Julia Ruhnow-Thieß.

Von Benjamin Behrens