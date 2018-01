Café „Waffel Dream“ eröffnet Filiale in Neustadt

Neustadt. Sie gehört zu den Klassikern auf dem Kaffee-Tisch: die Waffel. Das Gebäck liegt bei Nasch-Fans im Trend, in Hannover konkurrieren gleich mehrere darauf spezialisierte Cafés um Kunden. Im Februar soll eine Filiale des Ladens Waffel Dream in Neustadt eröffnen.

„Neustadt braucht etwas Neues und es gibt nichts Süßes“, sagt Burak Dadas. Der Neustädter und zwei Freunde haben sich umgeschaut, was der Kernstadt ihrer Meinung nach gut tun würde. „Waffeln haben uns gefehlt“, sagt der 23-Jährige. In ihrer Filiale des in Hannover beheimateten Kaffeehaus Waffel Dream, wollen sie das anbieten, was dort bereits Kunden anzieht. Jeder Gast stellt sich seine Waffel selbst zusammen. Auf den gebackenen Teig kommen Vollmilchschokolade, Erdbeeren, Krokant oder andere so genannte Toppings.

„Auch herzhafte Waffeln werden wir anbieten, da sind wir die ersten“, sagt Sahin Yasar, der zusammen mit Dadas das Café als Geschäftsführer leiten wird. Wer mag, kann sich seine Waffel mit Käse, Rucola, Tomaten oder Hühnchen verfeinern lassen. Auch Veganer, Menschen mit Glutenunverträglichkeit und Sportler, die sich mehr Protein im Teig wünschen, werden im Lokal in der Windmühlenstraße 11 fündig, versprechen die Betreiber.

Die Kunden sollen sich dort so wohl fühlen, wie im Ursprungslokal. „Die Atmosphäre ist familiär, man war direkt auf einer Wellenlänge“, meint Dadas. Das Ur-Geschäft an der Langen Laube entstand vor eineinhalb Jahren. Firmengründer Berkan Arslan schaute bei Sahin Yasar vorbei, der auch ein Lokal in der Langen Laube betreibt. „So wurde ich aufmerksam“, erinnert sich Yasar. „Der Waffel-Laden ist immer brechend voll“, sagt der Gastronom. Aktuell soll sich aus dem Waffel Dream eine Kette entwickeln.

In der Langen Laube in Hannover hat sich das Waffel Dream gut etabliert. Quelle: Philipp von Ditfurth

Noch ist einiges zu tun an Renovierungsarbeiten. Laminat und Wände in hellblau und lila und ein Teil der Theke sind schon vorhanden. „Wir warten noch auf die Möbel“, sagt Dadas. 40 Sitzplätze sind geplant. Dass der Türgriff mit seinem rechteckigen Schachbrettmuster selbst an eine Waffel erinnert, war übrigens purer Zufall. „Wir werden das auf jeden Fall so lassen“, verspricht Dadas.

Von Benjamin Behrens