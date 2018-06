Der Flötenchor Mandelsloh lädt für Sonnabend, 9. Juni, ab 20 Uhr zur Sommerserenade in die St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh ein. Die Serenade steht diesmal unter dem Motto "Bella Italia" und wurde von den Musikerinnen unter anderem auf einer Flötenfreizeit in Dahme an der Ostsee intensiv vorbereitet. Auf dem Programm stehen die Werke italienischer Komponisten aus verschiedenen Epochen. Gespielt wird in variationsreichen Klangfarben, mal im zarten Blockflötenduett mal mit begleitenden Tönen anderer Instrumente bis hin zur orchestralen Klangstärke der großen Blockflötenfamilie. Alte und neue Musik, schwungvolle und sanfte Melodien werden zu hören sein. Nach dem Konzert können die Zuhörer im Turm oder Pfarrgarten bei einem Imbiss italienische Leckereien genießen und den Abend zusammen mit den Musikern in geselliger Runde ausklingen lassen. Zu Tomatensuppe, Bruschetta, Käse-Oliven-Spießen, Pannacotta und ähnlichen Köstlichkeiten lädt der Flötenchor die Besucher ein, für die Getränke ist ein kleiner Obolus zu zahlen. Der Eintritt zur Serenade ist wie gewohnt frei. Über eine Spende freuen sich die Musiker aber, wie es heißt. Die einst vom Heimatbund Mandelsloh gespendeten Tücher und Krawatten etwa seien inzwischen in die Jahre gekommen und müssten gegen neue getauscht werden. Wer mehr über die musikalische Arbeit des Flötenchors Mandelsloh erfahren möchte oder Fragen hat, kann dafür die Homepage www.floetenchor-mandelsloh.de nutzen.

Von Kathrin Götze