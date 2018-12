Luttmersen/Norwegen

Große Teile des Versorgungsbataillons 141 aus Luttmersen haben bei der Nato-Übung Trident Juncture in Norwegen (siehe Text unten) eine Kampfbrigade versorgt und deren Fahrzeuge repariert – im echten Dauereinsatz. Dabei ernteten die Soldaten viel Lob.

Gefahren wird viel. Die Angehörigen des multinationalen Versorgungsbataillon sind zwischen Rena im Süden, dem von Rena 77 Kilometer entfernten Wintersportort Trysil sowie dem von Trysil 73 Kilometer entfernten Drevsjo und dem 123 Kilometer entfernten Oversjodalen im Norden unterwegs. Es gilt für die in der Nato-Sprache als Combat Service Support (CSS) Bataillon bezeichnete Einheit, die Kampftruppen mit Verpflegung, Wasser, Munition und Treibstoff zu versorgen. Außerdem müssen ausgefallene Fahrzeuge geborgen und möglichst auch zu repariert werden sowie Kettenfahrzeuge mit Spezialfahrzeugen an ihren Zielort gebracht werden. Darunter ist auch das gepanzerte Führungsfahrzeug des Brigadekommandeurs, das über Nacht wieder flott gemacht wird.

Zur Galerie Die Soldaten des multinationalen Versorgungsbataillons setzen Fahrzeuge instand und sichern den Nachschub – rund um die Uhr.

Doch die erste große Herausforderung war schon der Transport von Fahrzeugen und Personal von Deutschland nach Norwegen –per Straße, Schiene, Luft und See. „Genau dies ist natürlich aufmerksam beobachtet worden: Ob wir es überhaupt schaffen, die schnelle Eingreiftruppe zu verlegen“, sagt Oberstleutnant Alexander Eisentraudt, Kommandeur des Versorgungsbataillons der als VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) bezeichneten Einheit. Der Offizier hat deshalb alle Schritte genau dokumentieren lassen. Funktioniert hat bei der Bundeswehr auch die Ausrüstung der Soldaten mit Winterkleidung. Dies hat offenbar nicht bei allen Nato-Partnern geklappt. So war zu hören, dass die holländischen Soldaten einen Bargeldbetrag erhalten haben, um sich vor Ort mit warmer Unterkleidung auszustatten.

Zentrale steht auf Parkplatz

In Trysil schlägt das Herz des Versorgungsbataillons. Auf dem Parkplatz eines Hotels sind die Zelte und Container des Gefechtsstandes aufgebaut. Im Schichtbetrieb wird 24 Stunden am Tag gearbeitet, auch am Wochenende. In den fensterlosen und beengten Räumlichkeiten koordiniert der Stab den Einsatz der Kompanien, sammelt Informationen über die Lage und gibt diese bei Bedarf weiter. Es ginge unter anderem darum, zu wissen, wo die eigenen Fahrzeuge seien und in welchen Räumen sich der Feind bewegt, sagt Major Christian Mönch, der die Operationszentrale leitet. Per Funk stehen die Kompanien des Versorgungsbataillons mit der Operationszentrale in Kontakt. Auf der Lagekarte wird akribisch das Vorrücken der als Gegner eingeteilten Verbände und die Verzögerung der eigenen Kräfte sowie später dann der eigene Gegenangriff eingezeichnet – doch von den eigentlichen Kampfhandlungen ist der Gefechtsstand weit entfernt. Der Betrieb läuft ungestört. Bei der Übung werden die Einheiten des Versorgungsbataillons und auch der Gefechtsstand von Brigadegeneral Ullrich Spannuth, Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9, sowie dem Kommandeur der 1. Panzerdivision, Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrart, und seinem Stellvertreter Brigadegeneral Michael Matz sowie anderen hohen Offizieren besucht. Dabei gibt es viel Lob und Anerkennung für das CSS Bataillon.

Gefechtsstand ist weiches Ziel

Einige Fernmeldesoldaten des Stabes sind zur Sicherung abgestellt, die einen Meldekopf besetzen und den Eingang des Gefechtsstandes bewachen. Auch ein Streifendienst ist organisiert. Weil sich der Stab aber mitten im Touristengebiet befindet, ist auf Alarmstellungen verzichtet worden. Auch wenn die Norweger die militärischen Aktivitäten wohlgesonnen betrachten und nichts dagegen haben, wenn in den Wäldern Stellungen gebaut werden, ist dies in der Nähe des Parkplatzes natürlich unerwünscht. „Wir wollen die Touristen nicht erschrecken, indem sie plötzlich in Gewehrläufe blicken“, sagt ein Offizier. Ohnehin ist der Gefechtsstand ein weiches Ziel, räumt Oberstleutnant Eisentraudt ein. Die wenigen Fernmeldesoldaten seien für eine wirksame Sicherung zu wenig. Mehr Personal stünde aber nicht zur Verfügung, weil die Soldaten eben mit der Stabsarbeiten, Transporten, Umschlag und Verteilung der einzelnen Güter sowie der Reparatur und Wartung von Fahrzeugen beschäftigt seien. Die Kompanien des Bataillons müssten sich deshalb darauf verlassen, dass die Kampftruppen ihre Stellungen halten oder sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das ist für die 4. Kompanie in Drevsjo der Fall, die bei dem Verzögerungsgefecht langsam aber sicher immer mehr in die Schusslinie geraten könnte und deshalb nach Süden verlegt und sich in Trysil neu einrichtet. Für den Kompaniechef Major Lars Bison eine gute Übung, unter realen Bedingungen zu prüfen, wie schnell tatsächlich alles zusammengepackt ist und die Soldaten seiner normalerweise in Torgelow stationierten Kompanie abmarschbereit sind.

Gasmasken werden auf Dichtigkeit getestet

In Rena ist in einem großen Zeltlager die 4. Kompanie aus Luttmersen stationiert, die aber für den VJTF-Auftrag als 2. Kompanie läuft. „Die Soldaten sind glücklich“, sagt die Chefin Major Amrei Schuster. Denn die Ausstattung stimmt. Rund 310 Soldaten haben 218 Fahrzeuge und sind damit in der Lage, alle Aufträge abzuarbeiten. Zu tun gibt es reichlich. Schon in den ersten Tagen hat die Kompanie 2500 Stunden geschraubt und 38 Schützenpanzer und 174 Radfahrzeuge repariert. Außerdem wurden unter anderem 710.000 Liter Wasser umgeschlagen und mit fünf Schwerlasttransportern 8500 Kilometer mit einer Gesamtlast von 1619 Tonnen bewältigt. Als sich das Geschehen weiter in den Norden verlagert und die Kompanie von Major Bison mehr Arbeit übernimmt, nutzen die Neustädter die Zeit für Vertiefung und Weiterbildung. Bei der ABC-Ausbildung wird auch die Dichtigkeit von ABC-Schutzmasken in einer Kammer mit Tränengas getestet. Kraftfahrer werden ebenfalls fortgebildet – etwa im Umgang mit Gleitschutz- und Schneeketten, die in Norwegen jedes Fahrzeug an Bord haben und benutzen muss, will der Fahrer keine empfindliche Strafe riskieren. Auch im Umgang mit dem Führungsinformationssystem des Heeres werden die Soldaten geschult. „Das Personal ist verfügbar und immer erreichbar“, sagt Schuster. Viele Dinge könnten unbürokratisch auf den Weg gebracht werden, lange Vorläufe entfielen. Für die Versorgungskompanie gebe es keinen Unterschied zwischen der sogenannten LiveEx, die eigentliche Gefechtsübung, sowie dem Vor- und Nachlauf. „Das gibt es nur bei der Kampftruppe –für uns war die Vorbereitung logistisch sogar aufwendiger.“

Mobiles Lager ist schnell verlegbar

Eine Besonderheit ist das mobile Lager der 4. Kompanie. Der Zug für Nichtverbrauchs- und Einzelverbrauchsgüter wie beispielsweise Ersatzteile gehört zur Umschlagstaffel von Hauptmann Martin Wolke. „Wir haben rund 12.000 unterschiedliche Artikel mit einem Warenwert von etwa 12 Millionen Euro und einem Gewicht von circa 111 Tonnen in diesem Lager“, sagt Wolke. Alles ist auf 18 Lastwagen mit 18 Anhängern verstaut. Zwischen den einzelnen Transportbehältern, die abschließbar sind, ist nur wenig Platz –die Maße der Fahrzeuge geben den verfügbaren Raum vor. Entsprechend beengt ist das Arbeiten. Dafür ist das Lager hoch beweglich. „Wir sind in zwei Stunden abmarschbereit“, sagt der Zugführer Oberleutnant Philip Selleske. Müsste erst alles mühsam wieder aufgeladen werden, würde es erheblich länger dauern.

Neustädter leiten Versorgung der schnellen Eingreiftruppe Mehr als 450 Soldaten des Versorgungsbataillons 141 aus Luttmersen mit gut 200 Fahrzeugen und knapp 70 Anhängern beteiligen sich an der Nato-Übung Trident Juncture in Norwegen. Das Bataillon 141 leitet die Versorgung einer Brigade der schnellen Eingreiftruppe der Nato (VJTF –Very High Readiness Joint Task Force). Dafür ist seit Anfang des Jahres die Panzerlehrbrigade 9 aus Munster in der sogenannten Stand-Up Phase. Der Kommandeur, Brigadegeneral Ullrich Spannuth, stellt in dieser Phase mit seinen zwei norwegisch-niederländischen Panzergrenadierbataillonen, einem deutschen Panzerbataillon und einem französischen Infanteriebataillon sowie den einsatzunterstützenden Elementen wie den Versorgern eine Reaktionszeit von 45 Tagen sicher. Im nächsten Jahr beginnt für die Soldaten die Alarmbereitschaft: In der sogenannten Stand-By Phase bilden sie den Kern der Landstreitkräfte der VJTF. Ein Teil der 8000 Soldaten, davon rund 5000 aus Deutschland, muss in dieser Phase innerhalb von zwei bis drei Tagen als Bataillon weltweit verlegbar sein. Die folgenden drei Bataillone haben fünf bis sieben Tage Zeit. Die Neustädter stellen mit ihrer in Luttmersen stationierten 1. und 4. Kompanie sowie dem Stab und Spezialisten aus den beiden anderen Standorten des Bataillons in Munster und Rotenburg/ Wümme den größten Anteil des multinationalen Versorgungsbataillons, das bei der Nato als CSS (Combat Service Support) bezeichnet wird. Der Kommandeur von 141, Oberstleutnant Alexander Eisentraudt, ist gleichzeitig Kommandeur des CSS-Bataillons. Zu dem Bataillon gehören je eine Kompanie der Versorgungsbataillone 7 ( Unna) und 142 ( Hagenow). Als internationale Komponente verstärken Soldaten aus Norwegen, Belgien, Luxemburg und Niederlanden das CSS-Bataillon. „Der deutsche Anteil besteht aus 1098 Soldaten und 837 Fahrzeugen, dazu kommen 251 multinationale Soldaten“, sagt Eisentraudt. Trident Juncture war für die zur VJTF-Brigade gehörenden Soldaten gewissermaßen die Generalprobe. Die Bereitschaftsphase hat Auswirkungen auf die Urlaubsplanung der Neustädter Soldaten: Sie müssen angeben, wohin sie verreisen wollen und sicherstellen, dass sie im Falle des Falles ihren Urlaub abbrechen und nach Luttmersen einrücken können. An der Übung in Norwegen haben sich alle 29 Nato-Länder sowie Finnland und Schweden mit insgesamt rund 50.000 Soldaten, etwa 10.000 Fahrzeugen, Dutzenden Flugzeugen und Schiffen beteiligt. Deutschland ist mit gut 9000 Soldaten nach den USA der zweitgrößte Truppensteller. Für die Übung, in der der Bündnisfall trainiert wurde, waren vier Phasen vorgesehen: Die Verlegung in den Einsatzraum, ein Training für die Zusammenarbeit der multinationalen Einheiten, der eigentlichen Übung mit drei Brigaden in drei Gefechtsstreifen sowie die Rückverlegung der Soldaten und Fahrzeuge in ihre jeweiligen Heimatländer. Die Übung ist das größte Nato-Manöver seit mehr als 25 Jahren. In der letzten Phase kehren alle Einheiten wieder in ihre Heimatländer zurück.

Von Thomas Tschörner