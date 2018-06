Das Panzergrenadierbataillon 33 hat am Sonnabend in der Wilhelmstein-Kaserne in Luttmersen sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Das Bataillon sei eines der ältesten der Bundeswehr, und aktuell mit dem neuen Schützenpanzer Puma auch eine der am modernsten ausgestattesten Einheiten, sagte Generalleutnant Carsten Jacobson.