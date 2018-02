Modelleisenbahner zeigen Landschaftsbau in Miniaturform

Neustadt. Die Volkshochschule Hannover Land (VHS) und der Modelleisenbahnclub Neustadt wollen Modellbaufans dabei helfen, ihre kleinen Züge durch die passenden Landschaften rollen zu lassen. Die Modelleisenbahner begleiten Bastler bei einem mehrteiligen Kurs. Er beginnt mit der Einheit "Modelleisenbahnwelt, Landschaftsgestaltung Teil 1".

Die Kursteilnehmer bekommen hilfreiche Tipps und Tricks, angefangen bei der Entwicklung von Ideen für die gewünschte Landschaftsformation über die praktische Umsetzung bis hin zur künstlerischen Ausgestaltung. Nötige Werkzeuge und Materialien lernen die Teilnehmer ebenfalls kennen.

In den Räumen des Modelleisenbahnclubs, Siemensstraße 16, in Neustadt, können Theorie und Praxis miteinander verknüpft und veranschaulicht werden. Der Kurs mit der Nummer U550034 findet am Dienstag, 6. März 2018 in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 10,50 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon (05032) 981926, (05032) 981923 und E-Mail axthelm-fischer@vhs-hannover-land.de und falke@vhs-hannover-land.de.

Von Benjamin Behrens