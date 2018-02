Polizei meldet zahlreiche zerstörte Scheiben in Neustadt

Neustädter Land. Diverse Glasscheiben im Neustädter Land sind in der Nacht zu Sonnabend von Unbekannten zerstört worden, wie die Polizei berichtet. In Basse, Bordenau, Otternhagen und Suttorf gingen Scheiben von Buswartehäuschen zu Bruch. Auch die Scheibe eines Lastwagens, der am Rudolf-Diesel-Ring stand, wurde zerstört, ebenso wie die eines Transporters an der Leinstraße, ein Personenwagen an der Hannoverschen Straße und ein Wohnmobil am Großen Weg. In Wunstorf waren in derselben Nacht Scheiben von Linienbussen zerstört worden. Eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Malereibetrieb an der Mecklenhorster Straße meldeten die Eigentümer am Montagmorgen.

Mit einem Einbruchsversuch bekamen es die Beamten am Sonnabend Abend zu tun: Gegen 19.50 Uhr hatten Unbekannte ein Vorhängeschloss am Tor einer ehemaligen Gärtnerei am Weenser Damm aufgeknackt. Sie betreten das Grundstück, wollten offenbar Altmetall stehlen. Doch die Alarmanlage schlug an, Eigentümer und Polizei waren in wenigen Minuten vor Ort. Die Täter flüchteten unerkannt und ohne Beute. Zur Fahndung waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter (05032) 9559115 bei der Polizei Neustadt melden.

Von Kathrin Götze