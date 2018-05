Neustadt

In starken Schlangenlinien war ein Radfahrer am Pfingstsonntag gegen 10.30 Uhr auf der Wunstorfer Straße unterwegs – die Polizei hielt ihn an und überprüfte ihn. Der Atemalkoholtest ergab 3,58 Promille – ein Wert, mit dem sich nicht jeder Mensch überhaupt noch fortbewegen kann. Dem 48-jährigen Neustädter wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Fahrerlaubnis wird bei Radfahrern nicht entzogen, weil das Strafgesetz den Entzug derselben nur bei Führung eines Kraftfahrzeugs vorsieht. Die Fahrerlaubnisbehörde ordnet allerdings in der Regel eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) an. Wer einen Führerschein hat, dem kann er entzogen werden, falls das Ergebnis das nahelegt. Wer keinen hat, dem kann notfalls auch das Fahrradfahren untersagt werden.

Von Kathrin Götze