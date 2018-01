SPD Bordenau freut sich auf ereignisreiches Jahr

In Bordenau wird 2018 einiges in Bewegung kommen, wie Ortsbürgermeister Harry Piehl beim SPD-Neujahrsempfang ankündigte: Außer dem lang geforderter Ausbau der Straße Am Dorfteich wird auch das Dorfgemeinschaftshaus saniert und erweitert. Und schon im Juli soll der neue Einkaufsmarkt am Steinweg eröffnen.