Gut 450 Soldaten des Versorgungsbataillons 141 aus Luttmersen mit mehr als 200 Fahrzeugen und knapp 70 Anhängern beteiligen sich an der Nato-Übung Trident Juncture in Norwegen. Damit hat das Bataillon die Wilhelmstein-Kaserne für rund zwei Monate verlassen. Dafür sind die Soldaten umfangreich ausgestattet worden. „Was uns versprochen wurde, haben wir auch bekommen“, sagt Oberleutnant Stefanie France, Sprecherin des Versorgungsbataillons (siehe Kasten).

Mit Winterkleidung ist die Ausrüstung der Soldaten des Versorgungsbataillons 141 für Norwegen aufgestockt worden.

Dies beträfe nicht nur Fahrzeuge, sondern auch die persönliche Ausrüstung. Neben hochwertiger Winterkleidung mit einem dicken wattierten Anzug und einem Schneetarnanzug sowie Unterwäsche und Socken mit hohem Merino-Anteil gehöre auch ein zweiter Schlafsack, das leichtere Tropen-Modell, dazu. „Damit hat jeder einen Schlafsack im Schlafsack –wenn das nicht warm hält, weiß ich auch nicht.“

Ganz verwaist sind die Liegenschaften des Versorgungsbataillons in Luttmersen damit aber nicht. Der Chef der 2. Kompanie aus Munster, Major Manuel Windsperger, übernimmt mit einem verkleinerten Stab die Führung des Bataillons, sagt Stefanie France. „Damit es weiter läuft, während wir in Norwegen sind.“ Denn es seien immer noch Aufträge abzuarbeiten.

An der Übung Trident Juncture in Norwegen nehmen alle 29 Nato-Länder sowie Finnland und Schweden mit insgesamt mehr als 40.000 Soldaten, rund 10.000 Fahrzeugen, bis zu 150 Flugzeugen und Hubschraubern sowie etwa 70 Schiffen teil. Deutschland ist mit knapp 9000 Soldaten einer der drei größten Truppensteller nach den USA und vor Norwegen. Die Übung verläuft in mehreren Phasen: Nach der Verlegung bis es ein Training für die multinationalen Einheiten, um gemeinsame Abläufe zu entwickeln, dann kommt die eigentliche Übung und die Rückverlegung in die Heimatländer.

„Für uns ist das eine große Herausforderung, denn wir haben sofort einen Realauftrag“, sagt France. Denn vom ersten Tag an müssten die Kampftruppen-Bataillone versorgt werden, etwa mit Munition für Übungsschießen sowie Verpflegung und Treibstoff. Auch beim Ausfall von Fahrzeugen seien die Angehörigen des Versorgungsbataillons gefordert, die bis Ende November in Norwegen sind.

Luttmersen stellt fast die Hälfte des CSS-Bataillons Das Versorgungsbataillon 141 leitet die Versorgung einer Brigade der schnellen Eingreiftruppe der Nato (VJTF –Very High Readiness Joint Task Force) und stellt auch selbst fast die Hälfte der dafür benötigten Soldaten. Der Kommandeur von 141, Oberstleutnant Alexander Eisentraudt, ist auch der Chef des VFTF-Versorgungsbataillons, das international als CSS (Combat Service Support) bezeichnet wird. Das Versorgungsbataillon 141 ist in Luttmersen mit zwei Kompanien und dem Stab sowie mit je einer Kompanie in Munster und Rotenburg/Wümme stationiert. Für die VJTF-Brigade stellt das Bataillon den kompletten Stab sowie die beiden Kompanien aus Luttmersen. Dazu kommen Spezialisten aus den beiden anderen Standorten, etwa für die Instandsetzung von Artillerie. Mit je einer Kompanie sind die Versorgungsbataillone 7 (Unna) und 142 (Hagenow) beteiligt. Als internationale Komponente verstärken Soldaten aus Norwegen, Belgien, Luxemburg und Niederlanden das CSS-Bataillon. „Der deutsche Anteil besteht aus 1098 Soldaten und 837 Fahrzeugen, dazu kommen 251 multinationale Soldaten“, sagt Eisentraudt.

