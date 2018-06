Der Schützenplatz kann Massen an Feiernden und Großveranstaltungen aufnehmen – das Schützenfest beweist es Jahr für Jahr. Da sollte die auch NDR-Sommertour am 28. Juli kein großes Problem sein. Rund 10.000 Besucher werden an dem Tag erwartet, an dem unter anderem die Band Alphaville auftritt und die Stadt gemeinschaftlich eine Wettaufgabe lösen kann. Veranstaltungleiterin Layla Hoyen legt den Plan des Schützenplatzes auf den Boden. „Die blauen Flächen sind Logistik und NDR“, sagt die Mitarbeiterin der Event-Agentur Hock und Partner. Am Freitag haben sich die Veranstalter der NDR-Sommertour zur großen Lagebesprechung vor Ort auf dem Schützenplatz getroffen.

Etwas mehr logistischer Aufwand als zum Schützenfest ist es schon. Denn neben der Bühne muss auch sämtliche Produktions- und Übertragungstechnik des NDR untergebracht und mit Strom versorgt werden. „Allein die Bühne benötigt zirka 180.000 Watt“, sagt Elektromeister Heiko Schendzielarz. Das sei vergleichbar mit vier bis sechs Einfamilienhäusern.

Während der Sommertour wird die Suttorfer Straße komplett gesperrt, im Bereich vor dem Schützenplatz, gilt zudem auf der Hannoverschen Straße Tempo 30. Am Freitag, 27. Juli, beginnen der Aufbau. Daher ist der Schützenplatz ab Donnerstagabend komplett für Autos gesperrt, Anwohner werden per Anschreiben gesondert informiert. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir keine separates Verkehrskonzept machen müssen“, sagt Olaf Walter, Geschäftsführer bei Hock und Partner. Bestehende Parkflächen abseits des Schützenplatzes reichten aus. „Man kann überlegen, einen Fahrradparkplatz anzubieten.“

Von Benjamin Behrens