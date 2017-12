Zum Ruhestand mit Wurst und Wort

Vesbeck. “27 Jahre in der Journaille, 25 davon bei der Madsack-Verlagsgruppe, (fast) jeden Tag gern zur Arbeit gegangen“ – so lautet die knappe Bilanz unseres Lokalredakteurs Dirk von Werder, der sich mit dem Jahreswechsel und im Alter von 59 Jahren aus dem aktiven Berufsleben verabschiedet. „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“, lautete das Motto der Abschiedsfeier, zu der sich gut 200 Gäste auf dem Familienhof in Vesbeck versammelten, am Sonnabend, kurz vor Jahresende, fünf vor Zwölf.

Rustikales Ambiente, herzliche und fröhliche Stimmung prägten die Feier. Von Werder ist als Quereinsteiger zum Journalismus gekommen, hat der Leine-Zeitung im vergangenen Vierteljahrhundert einen ganz persönlichen Stil geschenkt: wortgewandt, meinungsstark und mit seinem ureigenen Mutterwitz. Politik und Gemeinschaftssinn sind ihm Herzensangelegenheit, das spüren die Leser besonders in seinen pointierten Kommentaren. Oft legte er den Finger in Wunden, bot Handelnden und Lesern damit auch reichlich Reibungsfläche.

Dennoch: „Allzu viel kann ich nicht falsch gemacht haben, wenn so viele Leute noch mit mir feiern wollen“, sagte von Werder und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Und genoss dann Glückwünsche und Grüße in Reimform von Freunden und Kollegen sowie den musikalischen Beitrag, den Carola und Johannes Faber vorbereitet hatten: Mit Gitarre und Cello spielten sie die Stadionhymne von Werder Bremen zum Mitsingen – dass dieser von Werders bevorzugter Fußballverein ist, liegt wohl auf der Hand.

Von Kathrin Götze