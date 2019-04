Neustadt

25 Jahre - so lang hält Claus-Henning Bruns den Bewohnern im St. Nicolaistift bereits die Treue als Einrichtungsleiter. Ein würdiger Anlass für Mitarbeiter und Leitungskollegen, sich bei Bruns für sein langjähriges Engagement zu bedanken.

„Ich wundere mich, wie dünn eine Personalakte nach 25 Jahren sein kann“, sagt die Geschäftsführerin der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, Dagmar Brusermann, während ihrer Laudation beim feierlichen Gottesdienst zum Jubiläum. Sie befragte Bruns direkt – der half mit einem kurzen Lebenslauf aus.

Nach dem Besuch der Realschule schloss Bruns 1986 die Berufsausbildung zum examinierten Krankenpfleger ab. Während er in der Clausewitz-Kaserne in Nienburg-Langendamm als Sanitäter den Wehrdienst absolvierte, unterstützte er an Wochenenden das Pflegepersonal einer Einrichtung in Loccum, dessen Geschäftsführung übernahm ihn in die Pflegedienstleitung. Notwendige Qualifikationen hatte Bruns berufsbegleitend erworben.

1992 wechselte er als Berater an ein Haus in Hannover, nach zwei weiteren Jahren dann an das St. Nicolaistift in Neustadt. Ende 1999 trat er den Posten an, den er bis heute inne hat. Bruns wurde Einrichtungsleiter mit Schwerpunkt Pflege. Stillstand gab es seitdem nicht. Mittlerweile leitet Bruns zwei weitere Einrichtungen: Das „Haus am Suletal“ in Sulingen und das Gustav-Brand-Haus in Hannover.

Von Mirko Bartels