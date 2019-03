Neustadt

300 Euro Belohnung für gute Noten in der Schule – da lohnt sich das Büffeln. Bereits zum neunten Mal hat die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU ( MIT) am Dienstag Neuntklässler der hiesigen Schulen prämiert, deren Notenschnitt sich im letzten Jahr am deutlichsten verbessert hat. Neben einem attraktiven Preisgeld erwartet die Schüler ein Praktikum bei einem hiesigen Unternehmen. Die unterstützten die Noten-Senkrechtstarter allerdings nicht nur aus philanthropischen Gründen. Auf leistungsbereiten, motivierten Nachwuchs sind sie dringend angewiesen.

Leistung muss sich lohnen

„Wir wollen auf diese Weise auch den Leistungsgedanken stärken“, sagt der Bauunternehmer Friedrich Duensing. Das Sponsoring des Schülerpreises betrachtet er als Investition in die Zukunft. „Leistung muss sich lohnen“, sagt MIT-Mitglied Duensing. Das dem Unternehmer die Sache ernst ist, wird am Rande des Festakts deutlich. Dem 16-jährigen Justin Kropmann, Preisträger in der Kategorie Inklusion, möchte er ein Praktikum im Baugewerbe anbieten. Gute Auszubildende gibt es eben nicht wie Sand auf der Baustelle.

Neben der Urkunde gab es 300 Euro und die Aussicht auf einen Praktikumsplatz für die Schüler. Hier nimmt Justin Kropmann (16) die Auszeichnung von dem MIT-Vorsitzenden Peter Gerold in Empfang. Seine Lehrerin Heidi Weber-Kamalanathan ist stolz. Quelle: Mario Moers

Das Justin diszipliniert ist, hat er schon vor seinem Leistungssprung im letzten Jahr bewiesen. In der fünften Klasse ist von der ehemaligen Förderschule am Ahnsförth auf die Leineschule gewechselt. „Zunächst war er ein chaotischer und manchmal antriebsloser Schüler“, beginnt Heidi Weber-Kamalanathan, Justins Lehrerin, ihre bewegende Laudatio. Mit zunehmender Reife und durch eigene Motivation sei er heute nicht mehr wieder zuerkennen. „ Justin ist ein Beispiel, dass Inklusion das richtige für die Gesellschaft ist, wenn sie von allen gelebt wird“, sagt die Lehrerin. Nicht nur die Eltern der Sieger sind heute Abend den Tränen nahe, wenn die Lehrer ihrer Kinder voll stolz deren Leistungen loben. Gefragt, wie ihre Verbesserungen zustande kamen, wurde eine Motivation immer wieder genannt. „Ich wollte niemanden enttäuschen. Nicht meine Eltern, meine Freunde und vor allem nicht mich selbst“, sagt Justin. Die 15-jährige Josie Küchenhoff ( KGS) ergänzt: „Ich habe gemerkt, dass ich mit diesen Noten nicht weiterkommen würde. Also habe ich angefangen zu lernen.“

Liveschalte zur Klassenfahrt nach England. Die Gewinnerinnen Valentina Reppas und Jouline Lehnigk wurden per Smartphone zugeschaltet. Quelle: Mario Moers

Neben den beiden wurden die KGS-Schüler Selina Sygusch und Valentin Endres ausgezeichnet. Am Gymnasium Neustadt gelang dem 14-jährigen Milan Langel der größte Notensprung. Er verbesserte sich in Mathe von einer Wackel-Vier auf eine Eins. Weil sie gerade auf Klassenfahrt in England sind, verfolgten die Leineschülerinnen Valtentina Reppas und Jouline Lehnigk ihre Ehrung per Liveschalte über das Smartphone.

Gestüt gesucht

Für Mittelständler vom MIT bedeutet der Schülerpreis neben dem jährlichen Akt einen direkten Draht in die Schulen. MIT-Mitglied Marcus Husen steht dazu im Kontakt mit allein Schulzweigen von der Hauptschule bis zum Gymnasium. „Wir können in Neustadt vieles auf dem kurzen Weg möglich machen“, sagt er. Konkret würde man gerne Preisträgerin Selina helfen, ihren Traum-Praktikumsplatz zu finden. Gesucht wird ein Gestüt im Umland, das der Schülerin einen Einblick in die Arbeit als Pferdewirtin bieten kann. Der nötige Ehrgeiz ist vorhanden, das beweist ihr Schülerpreis.

Von Mario Moers