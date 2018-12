Mandelsloh

Der Eingang des Haasenhofes mutet am zweiten Adventswochenende ein bisschen wie der Stall von Bethlehem an. Die Umgebung ist ländlich, aber voller leuchtender Sterne. Gleich am Eingang zum Hof weiden vier Kamerunschafe, die jeden neuen Besucher interessiert anschauen. Sonnabend und Sonntag bot der elfte Haasenhof-Adventsmarkt jeweils sechs Stunden die unnachahmliche Mischung aus klangvollen Akzenten und Kunsthandwerk.

Zuerst steuert man auf Angela Rohde zu, denn sie steht mit ihrem Wollstand „Dötz und Mauken“ noch vor der Haasenhof-Scheune in einem Pavillon. Olly von Raven ist hier bereits am Ziel. Er sucht ein ungewöhnliches Wichtelgeschenk und findet den bunt gefärbten Strang Wolle perfekt. Das Fair-Trade Garn aus Uruguay wird in eine Dose gepackt, dann kommt noch die Anleitung dazu, fertig ist die Überraschung. Aber dann müssen Olly von Raven und Kumpel Uwe Muche eine Entscheidung treffen: Gehen sie erst ins Hofcafé und gönnen sich ein Stück Kuchen, den es sogar glutenfrei gibt? Oder stärken sie sich mit einer Wildschweinbratwurst, die Julian (16) und Valentin (15) zusammen mit Punsch und Glühwein anbieten. Am besten geht es den Ohren nach, also erst einmal zu Lajos Rovatkay, der dem Nachbau eines niederländischen Virginals von 1650, eine Bauform des Cembalos, bezaubernde Töne entlockt.

Haasenhof-Adventsmarkt in Mandelsloh begeistert Besucher

Anette Schöler aus Wulfelade genießt die „vielen, schönen Details“ des Kunsthandwerker-Marktes, die typisch für das Haasenhof-Angebot sind. Rustikale, gedrechselte Schalen aus Holz zählen ebenso wie Armbänder und Ketten aus fein gefädelten Perlen zur Bandbreite. Gemusterte Strümpfe, gefaltete Sterne, Engel aus Naturmaterialien und handgefertigte Seifen werden ebenso gut verkauft, wie die Lose zur Tombola. Schließlich locken als Hauptgewinn zwei Karten für das nächste Konzert. Bei der studierten Künstlerin Agata Malek gibt es dagegen originelle Weihnachtskarten schon ab einem Euro. Maleks Zeichnungen, deren ausdrucksstarke Motive durch einen starken Strich und etwas Farbe geprägt sind, kommen als originale Geschenkidee ebenfalls gut an. Angelika Strunk aus Langenhagen genießt die Atmosphäre ebenso wie die Vielfalt: „Es passt alles zusammen und irgendwie doch nicht“, denn auf dem Haasenhof sammeln sich die Individualisten, ob sie seit 17 Jahren mit „Kunstkeramie“ selbstständig sind, wie Andrea Löschen aus der Wennigser Mark oder geduldig kleine Perlen schneckenförmig auffädeln, wie Ursula Pohl aus Otternhagen. Was sagt Kunsthandwerk-Kennerin Sabine Thiele aus Mariensee? „Auf dem Haasenhof finde ich es immer gut“. Die Gäste an den Nachbartischen nicken und gönnen sich noch einen heißen Kakao – denn vor allem ist es hier richtig schön gemütlich.

Von Patricia Chadde