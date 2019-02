Neustadt

Mit einem besonderen Konzert wartet die Liebfrauen-Gemeinde auf: „ Telemann tanzt“, lautet der Titel. Der Komponist Georg Philipp Telemann prägte sowohl in der Komposition als auch in der Musikanschauung maßgeblich die Musikwelt der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Am Freitag, 8. März, 19.30 Uhr, sind seine Werke in der Liebfrauenkirche zu hören – und eine Tänzerin setzt sie in Bilder um. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Gemeindearbeit werden erbeten. Das Konzert wird gesponsert vom Malerbetrieb Temps.

Die Tänzerin Irene Cortina González wird einige der Kompositionen in moderne Tanzbilder übertragen und damit die Brücke vom Spätbarock in die heutige Zeit schlagen, wie es in der Ankündigung heißt. Telemann habe stetig neue Impulse gesetzt und mit seinen Werken des empfindsamen Stils eine Brücke vom Barock zur Wiener Klassik geschlagen. Das Ensemble „baroque-e-motion“ lässt im Programm Werke aus den „Essercizii Musici“ und aus der Kompositionssammlung „Der getreue Music-Meister“ erklingen.

Das Ensemble "baroque-e-motion" mit Kerstin Lindner-Dewan (von links), Márton Borsányi, Julia Kursawe und Sheng-Fang Chiu. Quelle: privat

Das Ensemble „baroque-e-motion“ formierte sich 2007 mit dem Ziel, die Musik des Barock, besonders die „Musik des Generalbasses“, den heutigen Ohren hörbar zu machen. Alten Quellen entsprechend, denken die Musiker die Musik von der Basso Continuo-Stimme aus und folgen dem fortlaufenden Puls des Basses durchgängig. Alle Ensemblemitglieder studierten historische Aufführungspraxis und arbeiten aktiv mit den Themen der Alten Musik.

Zum Ensemble gehören Kerstin Linder-Dewan, Sheng-Fang Chiu, Márton Borsányi sowie Julia Kursawe. Die Tänzerin Irene Cortina González kommt aus Valencia. Seit 2010 arbeitet sie in Berlin als Tänzerin, Choreographin und Tanzlehrerin.

Von Kathrin Götze