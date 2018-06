Nöpke

Das ging schnell: Erst am Montag hatte sich die Jury zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Nöpke umgesehen, am Donnerstagvormittag um 10.30 Uhr kam dann der entscheidende Anruf beim Dorfgemeinschaftsverein. Die Ortschaft hat sich für den Landesentscheid qualifiziert, und zwar als einzige aus der Region Hannover. Das zu Pattensen gehörende Jeinsen, das im Regionsentscheid noch die Nase vorn gehabt hatte, ist nicht mehr dabei. „Wir wissen noch keine Termine, aber das ist erst einmal egal. Wir werden spontan feiern“, sagte Ortsbürgermeister Heinz-Günther Jaster. Am Abend organisierte der Verein eine Party für die Dorfgemeinschaft im Freibad. „Der Dank gilt vor allem denjenigen, die sich beim Wettbewerb für Nöpke ins Zeug gelegt haben“, erklärte Helmut Hinz, zweiter Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins.

Von Bernd Haase