Neustadt

Die Generalprobe für die Konzertreihe „Tausend Takte Swing-Musik“ ist geglückt, die BigBand-Musiker vom Orchester Berggarten freuen sich auf ihre Auftritte im Gymnasium, Gaußstraße 4. Diesmal steht das Programm unter dem Motto “Vorhang auf“. Und die Konzertbesucher erwartet am Sonnabend, 2. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 3. März, 15 Uhr, wieder ein abwechslungsreiches Programm. Für beide Konzerte sind noch Eintrittskarten erhältlich.

Die Zuschauer werden mit Hollywood-Flair überrascht. Orchesterleiter Gregor Busch hat das Orchester Berggarten mit seinen 21 Musikern gut vorbereitet. Das Programm umfasst bekannte und beliebte Songs aus Blockbustern wie Mission Impossible, James Bond, Indiana Jones, Tarzan und weckt Erinnerungen an altbekannte Filmklassiker wie Hello Dolly, My Fair Lady, Miss Marple, Dirty Dancing und viele mehr. Auch die Sängerin Inna Wysotska ist erneut dabei, um einige Höhepunkte zum Konzert beizusteuern.

Die Proben sind gut gelaufen, das Orchester Berggarten freut sich auf sein Publikum. Quelle: privat

Unterstützt wird das Otternhagener Orchester erneut von einem Schauspielerensemble, das das Publikum mit Sketchen und kleinen Theaterszenen unterhält. Am Sonntag wird für die Konzertbesucher ein Kaffee- und Kuchenbuffet vom Eilveser Café Luise angeboten.

Karten für 14 Euro gibt es noch an der Abend- und Tageskasse.

Von Kathrin Götze