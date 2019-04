Poggenhagen

Notfalldosen können Leben retten. Deshalb informiert Ortsbürgermeisterin Monika Strecker am Dienstag, 9. April, in ihrer Bürgersprechstunde über die kleinen Behälter, die in medizinischen Notfällen den Rettungskräften wichtige Informationen zu Krankheiten, Therapien, Medikamenten, Operationen und anderen Teilen der medizinischen Vorgeschichte liefern.

Es wird empfohlen, sie in der Kühlschranktür aufzubewahren, damit Rettungskräfte sie im Notfall leicht finden können. Zehn solcher Dosen werden als Spende der Ratsapotheke zwischen 16 und 17 Uhr kostenlos bei der Sprechstunde, Mecklenburger Straße 2, verteilt, weitere Exemplare kann man dann kaufen.

Von Mario Moers