Neustadt

Eine Adidas-Sporttasche mit einem Bolzenschneider, einem Hammer und einer Kneifzange ist am Sonntag, 24. Februar, am Fußweg An der Torfbahn gefunden worden, etwa in der Nähe des Fichtenweges. Die Polizei geht davon aus, dass es sich möglicherweise um Einbruchswerkzeuge handelt. Wer Angaben zu der Tasche oder den Werkzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter (05032) 9559115 bei der Polizei zu melden.

Von Kathrin Götze