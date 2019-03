Neustädter Land

Der Regionssportbund schüttet am Mittwoch Zuschüsse vom Landessportbund und Hilfen des Landes Niedersachsen für den Sportstättenbau aus. Aus dem Neustädter Land werden vier Vereine profitieren. Der STK Einlese lässt seine Flutlichtanlage für 17.000 Euro auf stromsparende LED-Technik umrüsten, der SV Germania Helstorf investiert 6297 Euro in die Sanierung von A- und B-Platz. Der Wassersportverein Steinhuder Meer in Mardorf lässt die Herren-Sanitärräume im Vereinsheim für 13.716 Euro sanieren, und der TSV Poggenhagen schafft sich eine Beregnungsanlage für seinen A-Platz für 13.374 Euro an.

Wie hoch die jeweiligen Zuschüsse sind, werde erst bei der Verteilung am Mittwoch, 13. März, ab 18 Uhr in den Räumen des Schützenvereins Stelingen kundgetan, teilt der Regionssportbund mit. Sie werden sich um die 20 Prozent der Gesamtkosten bewegen: In der gesamten Region Hannover werden in diesem Jahr mehr als eine Million Euro ausgeschüttet, die Gesamtinvestition für 51 Projekte in 45 Vereinen liegt über 5 Millionen Euro.

Von Kathrin Götze