Warmeloh

Das nächste Vielseitigkeitsturnier auf Hof Alt in Warmeloh steht an. Dann können Besucher wieder spannende Wettbewerbe sehen und über die geliebten Tiere fachsimpeln. Anbieter mit Ausrüstung runden das Angebot am Wochenende in der Ortschaft ab. Der Reitverein Pferdesport Warmeloh - Hof Alt richtet auf der Reitanlage an der Neustädter Straße am Sonnabend, den 13. April und Sonntag, den 14. April, die etwa 30 Prüfungen auf fünf Plätzen aus.

Das umfangreiche Turnier startet am Sonnabend, 8 Uhr, auf dem Geländeplatz. Es gibt gleich mehrere kombinierte Prüfungen für Ross und Reiter. Mit darunter sind die Regionsmeisterschaft Hannover für Junioren und die Sichtung des Pferdesportverbandes Hannover für den Bundesjugendwettkampf „Goldene Schärpe“. Auf dem Platz können die Besucher bis in den späten Nachmittag die so genannten Stil-Geländeritte der Klassen E (Einsteiger) und A (Anfänger) mit etwa 150 Teilnehmern verfolgen. Hier können die Teilnehmer bereits erste Punkte zur Qualifizierung beim diesjährigen Bundeschampionat in Warendorf sammeln.

Wettbewerbe im Dressur-, Spring- und Geländereiten in Warmeloh

Zusätzlich gibt es auf bis zu vier Dressurplätzen gleichzeitig unterschiedliche Dressurprüfungen in den Klassen E, A und L (Leicht). Sonntag starten die Teilnehmer auf dem Springplatz bis zum frühen Nachmittag in Springprüfungen der Klassen E bis L. Besonders Interessant: Am Nachmittag gibt es zwei L-Springen.

Anfänger im Pferdesport starten Sonntag ab 12 Uhr in Dressur-, Spring- und Geländereitwettbewerb. Eine kleine Premiere steht für den zweiten Turniertag ebenfalls auf dem Plan: Erstmals wird ein so genannter Stil-Geländeritt der Klasse L gestartet. Hier erwarten die Veranstalter etwa 30 Starter.

Für die Mitglieder des noch jungen Vereins ist dieses Turnier immer wieder etwas Besonderes: Vor fünf Jahren haben sie die Organisation gegründet. Die mittlerweile 40 Aktiven werden stark von Freunden und Familien unterstützt, wenn es um die Ausrichtung des großen Ereignisses geht, das es bereits seit mehr als 20 Jahren in Warmeloh gibt.

Weitere Informationen zum Ablauf, Startern und Veranstalter gibt es im Internet unter pferdesport-warmeloh.com.

Von Mirko Bartels