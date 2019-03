Schneeren

Wegen der Einbindung der neuen Druckerhöhungsanlage in das System wird die Wasserversorgung am Mitwoch, 13. März, von 13 bis etwa 15 Uhr für ganz Schneeren unterbrochen. Für Notfälle stehen an den Seniorenheimen am Steinhorstweg und am Heuberg Wasserwagen bereit, sagt Verbandssprecher Lars Christian Burgdorff. Sobald das Wasser wieder läuft, könne es zu vorübergehenden Trübungen kommen. Diese seien gesundheitlich unbedenklich. Burgdorff rät, die Betriebsanleitungen von elektrischen Durchlauferhitzern oder eventuellen Druckerhöhungsanlagen zu beachten, um Schäden wegen Wassermangels zu vermeiden.

Von Kathrin Götze