Neustadt

Aktuell beschäftigen ein versuchter und ein erfolgreicher Einbruch die Polizei in Neustadt: Zwischen Sonnabend, 30. März und Montag, 8. April, wollten sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus Am Schießstande in Neustadt verschaffen. Die Eigentümer waren in dieser Zeit im Urlaub. Der oder die Täter hebelten an der Terrassentür und an einem Fenster. Da es den Tätern nicht gelang in das Haus einzusteigen, zogen sie wieder ab

Erfolgreicher bei der Hausöffnung waren unbekannte Täter zwischen Freitag, 5. April und Montag, 8. April, in der Schulze-Lohhoff-Straße in Neustadt. Hier sind der oder die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus gelangt. Sie durchsuchten die Räume, verließen den Tatort aber ohne Beute.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt ist zurzeit unklar. Wer Hinweise hat, möge sich bitte an die Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 9559 115 wenden.

Von Mirko Bartels