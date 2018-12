Neustädter Land

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover und die Firma Remondis teilen mit, dass sich die Abholzeiten für Müll wegen der Feiertage verschieben. An den beiden Weihnachtsfeiertagen, Dienstag, 25. Dezember, und Mittwoch, 26.Dezember, wird kein Müll abgeholt.

Aha holt in der gesamten Region die Rest- und Bioabfälle sowie das Altpapier an den folgenden Werktagen einschließlich Sonnabend, 29. Dezember, ab. Am Donnerstag, 27. Dezember, werden die Dienstags- und ein Teil der Mittwochstouren nachgeholt, am Freitag, 28. Dezember, werden ebenfalls noch Mittwochstouren gefahren, außerdem die komplette Donnerstagstour. Die Freitagstour kommt schließlich am Sonnabend dran. An Neujahr, Dienstag 1. Januar, ist ebenfalls keine Müllabfuhr. In der ersten Januarwoche verschieben sich die Abholtermine dann jeweils um einen Tag nach hinten – sowohl bei Aha als auch bei der Firma Remondis, die die Leichtverpackungen abholt.

Remondis holt am Montag, 24. Dezember, die gelben Säcke wie gewohnt ab. Am 25. und 26. Dezember ist Pause. Die regulären Dienstagstouren verschieben sich auf Donnerstag, 27. Dezember. Die Mittwochstouren holt Remondis zweigeteilt am Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Dezember, nach, die vom Donnerstag verschieben sich auf Freitag, 28. Dezember, sowie Sonnabend, 29. Dezember. Die Freitagstouren werden am Sonnabend nachgefahren.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben an Heiligabend, Silvester sowie an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr geschlossen. Auch die Hotlines sind an diesen Tagen nicht besetzt. Die Restmüllsäcke aus 2018 werden noch bis 11. Januar mitgenommen. Ab 2019 gibt es nur noch Säcke mit 20 Liter Volumen.

Von Mirko Bartels