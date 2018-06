Hagen

Überhöhte Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn könnte nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Unfall am Donnerstag gegen 20 Uhr auf der Straße zwischen Mariensee und Hagen gewesen sein, bei dem sich das Fahrzeug eines Lieferdienstes überschlug. Der 20-jährige Fahrer hatte in der scharfen Linkskurve vor dem Ortseingang von Hagen die Kontrolle über das Auto verloren, das dadurch nach rechts von der Fahrbahn abkam. Es durchbrach einen Holzzaun und landete an der Wand des Pumpenhauses vom Wasserverband. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde aber sicherheitshalber zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Von Bernd Haase