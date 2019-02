Mandelsloh/Mardorf

Zwei Straftaten meldet die Kriminalpolizei Neustadt vom Wochenende nach: Ein Einbruch in ein Wohnhaus in Mandelsloh, Auf den Breiten, muss sich in der Zeit vom Donnerstag, 17.30 Uhr bis Freitag, 8.15 Uhr, ereignet haben. Laut Polizei hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Sämtliche Schränke wurden durchsucht, Geld und Schmuck gestohlen.

Tasche aus Auto in Mardorf gestohlen

Am Freitag gegen 16.40 Uhr wurde in Mardorf, auf dem Parkplatz der Alten Moorhütte, ein geparktes Auto aufgebrochen. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete eine Herrenumhängetasche aus dem Wagen. Hinweise zu beiden Taten sollten an die Polizei Neustadt gehen, Telefon: (05032) 9559-125.

Von Kathrin Götze