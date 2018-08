Neustadt am Rübenberge

Ein Feuer hat am Sonntagabend in Neustadt am Rübenberge den Anbau einer Scheune nahezu zerstört. Der Brand war gegen 17. 20 Uhr im Steinweg des Stadtteils Bordenau ausgebrochen. Die Ursache dafür ist bislang unklar.

Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Helfern zum Einsatzort aus. In der Scheune befanden sich neben Strohballen auch Kühe. Zwölf Tiere konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Ein Kalb kam in den Flammen um. Bei dem Einsatz zogen sich zwei Helfer von dem betroffenen Hof und eine Einsatzkraft der Feuerwehr leichte Verletzungen zu. Die genaue Ursache des Brandes wird in den kommenden Tagen von Spezialisten der Kriminalpolizei ermittelt werden.

