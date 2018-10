Neustadt am Rübenberge

Ein Brand hat am Mittwochabend Teile des historischen Gasthauses Bartling in Wulfelade bei Neustadt am Rübenberge zerstört. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Brandbekämpfer waren gegen 18 Uhr zu dem Gasthaus an der Wulfelader Straße des 400-Seelen-Dorfes gerufen worden. An einem Nachbargebäude stand der Dachstuhl in Flammen. Die Ursache dafür steht noch nicht fest. Die Feuerwehr erhöhte auf Alarmstufe 3 und ging von einer Drehleiter aus gegen die Flammen vor. Die Einsatzkräfte konnten dennoch nicht verhindern, dass auch ein Teil des Dachstuhls der Gaststätte in Brand geriet. „Wir müssen Teile des Dachs abdecken, um gegen die Flammen vorgehen zu können“, sagt Martina Fachmann, die Sprecherin der Neustädter Feuerwehr, der HAZ.

Mehr als 100 Jahre altes Gasthaus

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers war das Gasthaus noch nicht geöffnet. Der Eigentümer befindet sich nach Angaben der Feuerwehr derzeit im Urlaub und hatte einen Verwandten gebeten, sich um die Gäste zu kümmern. Das Gasthaus Bartling blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Erst im vergangenen Jahr hatte sich ein neuer Betreiber gefunden, der die Dorfkneipe fortführt. Wulfelade ist damit eines der wenigen Dörfer in der Region, in dem es zwei Dorfkneipen gibt.

Wie hoch der Schaden ist, den die Flammen angerichtet haben, steht noch nicht fest. Die Brandermittler der Polizei werden das Gasthaus in den kommenden Tagen untersuchen.

Von tm