Hagen

Neustadt ist eine Windstadt. Viele Windräder drehen sich im Nordkreis und sorgen in der Bilanz dafür, dass mehr Strom in dezentralen Anlagen aus erneuerbaren Energien erzeugt als im Stadtgebiet insgesamt verbraucht wird. Grund genug für junge Forscher bei einer Ferienpassaktion des Team Jugendpflege einen genauen Blick auf diese großen Windmühlen zu werfen. Warum weht der Wind? Und wie kann eine Windkraftanlage daraus Strom für Zuhause machen? Diese Fragen sollen bei einem Besuch für Kinder von sieben bis zehn Jahren beantwortet werden. Mit Spielen, Experimenten und Beobachtungen können die Teilnehmer unterstützt, von den „Naturonauten“ Lili & Claudius, das Thema Windenergie erforschen.

Wer Lust hat, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen kann dies am Montag, 16. Juli ab 11 Uhr an der Windkraftanlage in Hagen, an der Straße "In den Meyerhöfen" (L192) zwischen den Neustädter Ortsteilen Hagen und Dudensen tun. Es sind noch Plätze frei. Anmelden für die Ferienpass-Aktion können sich die Forscher telefonisch beim Team Jugendpflege unter (05032) 84515.

Von Mirko Bartels