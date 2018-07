Neustadt

Zwölf Stunden hat die Anreise gedauert, dann waren die Teilnehmer des Konfirmandenferienseminar am Ziel in Wagrain im Salzburger Land. Die Zahl der Reisenden ist durchaus stattlich. Die 120 Konfirmanden der Gemeinden Johannes, Liebfrauen, Bordenau-Poggenhagen und Mardorf-Schneeren werden von 57 Betreuern und sieben hauptamtlichen Mitarbeitern unter Leitung von Pastor Christoph Bruns begleitet. Zusätzlich sind erstmals 27 Teilnehmer einer Jugendfreizeit mitgereist. Sie sind im vergangenen Jahr konfirmiert worden und wollen sich nun in der kirchlichen Jugendarbeit engagieren.

Bei der Ankunft in Wagrain schien die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Für die kommenden Tage sehen die Wetterprognosen eher gemischt aus, aber das ist nicht wirklich ein Drama. „Wir haben ein umfangreiches Programm“, sagt Bruns. Es beinhaltet Unterrichtseinheiten zu Themen Taufe, Abendmahl und Gebet, aber auch Freizeitangebote. Unter anderem stehen eine Wanderung mit Hüttenübernachtung und eine Tour zu einem Wasserfall auf der Liste, dazu Volleyball- und Fußballspiele. Das Hotel bietet eine eigene Turnhalle und eine Bowlingbahn.

Zurück in die Heimat geht es für die Teilnehmer am 23. Juli, womit aber noch nicht das Ende der Tage in Wagrain anbricht. Zu diesem Termin reisen die Konfirmanden aus dem nördlichen Bereich des Kirchenkreises ins Salzburger Land. „Diese Form der Konfirmandenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren bestens etabliert und ist zum Herzstück der Jugendarbeit im Kirchenkreis geworden“, erklärt Bruns.

Von Bernd Haase