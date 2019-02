Neustadt

Das Team der Begegnungsstätte Silbernkamp hat Unterstützung bekommen: Seit Februar steht Janet Breier der Koordinatorin Annette Holaschke zur Seite. Breier arbeitet seit zwölf Jahren im Bereich der Familien unterstützenden Projekte des Diakonieverbandes, der auch an der Begegnungsstätte beteiligt ist. Nach verschiedene Kooperationen ist sie schon lange mit der Arbeit in der Begegnungsstätte vertraut. „Wir freuen uns, dass sich diese beiden Arbeitsfelder künftig noch besser verknüpfen werden und ein Stück Familienarbeit mit in die Begegnungsstätte einzieht,“ teilen die hauptamtlichen Koordinatorinnen mit. Der generationsübergreifende Grundgedanke komme so noch stärker zum Tragen.

Durch die veränderte Personalsituation gibt es neue Sprechzeiten. Die Mitarbeiterinnen sind jetzt montags, 11 bis 13 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 14 bis 16 Uhr und freitags in der Zeit 10 bis 12 Uhr zu erreichen – telefonisch unter (05032) 801788 und persönlich an der Albert-Schweitzer-Straße 6..

Von Mirko Bartels