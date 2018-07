Mariensee

Es gibt Dinge, die in einer erfolgreichen Musikerkarriere unvermeidbar sind. Früher oder später ist ein Best-of-Programm fällig, wie es jetzt für die Konzertreihe „Oper auf dem Lande“ der Fall ist. Seit zehn Jahren ist das Projekt in der Region unterwegs und kombiniert Operngala und Landpartie. Am Sonntag waren die Musiker in der Klosterkirche Mariensee zu Gast. Unter dem Motto „Ein Rückblick auf 10 Jahre Oper auf dem Lande“, hatte das Ensemble um den musikalischen Leiter Matthias Wegele Stücke aus den vergangenen Spielzeiten ausgewählt.

Vier Solisten mit Klavierbegleitung

Vier Gesangssolisten mit Klavierbegleitung spielen und singen sich durch eine Rückschau, die rund 200 Opernfreunde in die Bankreihen der Klosterkirche gelockt hat. Für das Eröffnungsstück, der Ouvertüre aus der „Hochzeit des Figaro“, sitzt Matthias Wegele noch mit am Klavier. „Das werde ich jetzt tunlichst unterlassen, der Rest liegt in Anastasia Sokolovas Händen“, verspricht Wegele. Der Dirigent führt als Moderator durch den Konzertnachmittag. Zu jedem Stück gibt es eine Einführung, die Besonderheiten und den Zusammenhang mit den vergangenen Inszenierungen.

Sänger harmonieren trotz kurzfristigem Ersatz

Die große Auswahl verlangt Wandelbarkeit und ein hohes Können von den vier Solisten – sie erfüllen den Anspruch. Sophia Körber und Franziska Giesemann sind Sopranistinnen, Yannick Spanier singt in der Bass-Tonlage. Eigentlich gehört auch Mezzosporanistin Anna Schaumlöffel zum Ensemble. „Sie ist gerade am Blinddarm operiert worden, es ist gut verlaufen“, erklärt Wegele ihr Fehlen. Hanna Larissa Naujoks ersetzt Schaumlöffel ganz hervorragend. Dass sie zusammen harmonieren, beweisen die vier Sänger mit einem Part aus dem Wildschütz. Das Stück kombiniert die Mottos von 2015 „Auf dem Lande ist es schön“ und „Hosenrollen“ von 2017. Hosenrollen bezeichnen in der Welt der Oper männliche Rollen, die von Sängerinnen übernommen werden – in diesem Fall von Körber und Giesemann.

„Wunderbar, einfach toll das live zu erleben“, sagt Ursula Stockmann in der Pause. Auch Ingrid Schaefer ist begeistert, hat aber auch leichte Kritik anzubringen: „Was ein bisschen irritiert sind die Reden zwischendurch.“ Im zweiten Teil gibt es dann einen Ausblick auf mögliche Opern-Spielzeiten, etwa Stücke aus „La Traviata“ oder „Die Entführung aus dem Serail“.

Zur Galerie Die Hochzeit des Figaro, Die Fledermaus oder Der Wildschütz sind gefeierte Inszenierungen der Oper auf dem Land. Beim Jubiläumskonzert gab es eine Auswahl aus zehn Jahren der beliebten Reihe zu hören.

Von Benjamin Behrens