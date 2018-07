Neustadt

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr die Tür einer Bäckerei am Rudolf-Diesel-Ring aufgebrochen. So verschafften sich der oder die Täter Zugang zum angrenzenden Supermarkt. Weil die Alarmanlage ausgelöst wurde, traf die Polizei kurz danach am Tatort ein. Zu dem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Einbrecher im Inneren aufhalten. „Wir haben den Supermarkt mit Diensthunden durchsucht, aber niemanden mehr angetroffen“, sagt Jürgen Winkler, Leiter des Kriminalermittlungsdienst im Kommissariat Neustadt am Montag. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt. Zeungenhinweise nimmt die Polizei unter (05032) 9 55 91 15 entgegen.

Von Benjamin Behrens