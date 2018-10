Neustadt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Sonnabendabend hat die Polizei eine beträchtliche Menge Drogen gefunden. 300 Gramm Marihuana, 70 Gramm Haschisch, 780 Gramm Amphetamine und 60 Ecstasy-Tabletten stöberten die Beamten in den Räumen an der Wunstorfer Straße auf und beschlagnahmten sie.

Der Wert liege bei rund 12.000 Euro, teilte Jürgen Winkler mit, der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes. Bei der Durchsuchungsaktion bekamen die Neustädter Kriminalbeamten Unterstützung von den Kollegen aus Garbsen. Sie ist Teil eines Ermittlungsverfahrens und erfolgte auf Beschluss des Amtsgerichts Neustadt.

Passanten waren auf die Aktion aufmerksam geworden, die am Sonnabend gegen 20 Uhr begann und über mehrere Stunden andauerte. Erst jetzt habe man die Funde entsprechend ausgewertet und festgestellt, um welche Substanzen es sich im Einzelnen handelt, sagt Winkler.

Von Kathrin Götze