Neustadt

Wer heute als Spießbürger tituliert wird, gilt als engstirnig. „Im Mittelalter waren Spießbürger geachtete Leute“, sagt die Neustädter Gästeführerin Ulrike Ostermann. Die Redewendung „Zieh Leine“ hatte auch einst eine andere Bedeutung als die mittlerweile geläufige Aufforderung, sich davon zu machen. Haussprüche wie „Ess war gar ist, trink was klar ist, sag was wahr ist“ sagen laut Ostermann etwas darüber aus, was die Bürger Neustadts früher umtrieb.

Die bildhafte Sprache von rund drei Dutzend Sprichworten, Redewendungen und Hausinschriften hat sich Ostermann als Leitfaden für einen Stadtspaziergang durch die Kernstadt mit dem Titel „Das schlägt dem Fass den Boden aus“ genommen, bei dem Teilnehmer auf aufgelockerte Weise etwas über Neustadt und seine Geschichte erfahren. Er beginnt am Sonnabend, 23. Juni, 11 Uhr, am Löwen in der Straße Zwischen den Brücken. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme kostet 4 Euro pro Person. Im regulären Programm steht der Sprichwort-Spaziergang in diesem Jahr nicht mehr. Interessierte Gruppen mit mindestens sechs Personen können aber unter der Telefonnummer (05032) 6 37 42 Sondertermine vereinbaren.

Von Bernd Haase