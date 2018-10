Schneeren/Mardorf

Eine Qualmwolke steht über dem Moor zwischen Schneeren und Mardorf in Neustadt am Rübenberge, dort steht eine Torfmiete in hellen Flammen. 60 Feuerwehrleute aus bisher fünf Ortsfeuerwehren sind im Einsatz, haben zunächst eine Wasserversorgung mit einem mobilen Becken als Übergabestelle aufgebaut. Sechs Tanklöschfahrzeuge sind allein damit beschäftigt, das Becken vom Hydranten an der Straße aus immer wieder aufzufüllen.

Schwierigkeiten macht darüber hinaus aus der kräftige Wind, der das Feuer anfacht und weiter treibt. Die Feuerwehrleute stellten sich darauf ein, dass der Brand sie auch die Nacht hindurch beschäftigen könnte. Aktuell gibt es Überlegungen, Löschtürme aufzubauen, um den Brand mit größeren Wassermengen von oben bekämpfen zu können.

Von Mirko Bartels und Kathrin Götze