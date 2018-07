Neustadt Wunstorf/Neustadt - Wärme lässt Laubfrösche früh wandern Bei dem besonders warmen Frühjahr haben die Frösche am Steinhuder Meer sehr frühzeitig schon ihre Laichgewässer verlassen. Das haben die Mitarbeiter der Ökologischen Schutzstation in Winzlar festgestellt.

Der Laubfrosch ist am Steinhuder Meer in diesem Jahr ausgesprochen früh an Land gegangen. Quelle: Thomas Brandt/ÖSSM