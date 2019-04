Neustadt

Sehr besonderes Kunsthandwerk ist von Sonnabend, 6. April bis 28. April im Schloss Landestrost zu entdecken. Das Team Kultur der Region Hannover hat die Ausstellung „ Metall+Glasform(en)“ arrangiert.

Kunst und Handwerk verbinden sich in den Arbeiten zu großvolumigem Körperschmuck, wasserbefüllbaren Stehleuchten oder feinstem A-jour-Emaille: Mehr als 30 Studierende und Absolventinnen der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim (HAWK) haben sich den faszinierenden Kontrast zwischen geschmiedetem Metall und filigranem Glas zunutze gemacht und einzigartige Exponate geschaffen. „Innovativ zeigen sich auch Gin-Gefäße mit Harz-Höhenprofil, Musik-Zitate in Glas oder Hängeleuchten, die raumgreifende Schmiedestrukturen und graziles Glas vereinen“, schreibt das Team Kultur.

Professor Hartwig Gerbracht und Fabio Vogel von der HAWK eröffnen die Werkschau am Freitag, 5. April, um 19 Uhr. Die Ausstellung ist donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie zu Konzerten geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Adresse lautet Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, 31535 Neustadt.

Von Markus Holz