Neustadt

Auch rund um den Jahreswechsel gibt es frische Brötchen in Neustadt – und zwar bei diesen Bäckern.

Bäcker Ledig

Eilveser Hauptstraße 45 ( Eilvese): Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Im Suttorf 26 (Suttorf): Am 31. Dezember von 5.30 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäcker Tenner

Am Bahnhof 4 (Esperke): Am 31. Dezember von 6 bis 11.30 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäcker Blume

Am Bäckerweg 9 ( Lutter): Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Lohrer

Mardorfer Straße 5 ( Mardorf): Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Back- und Naschwerk

Otternhagener Straße 30b ( Otternhagen): Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Raute

Marktstraße 17: Am 31. Dezember von 6.30 Uhr bis 13 Uhr, am 1. Januar geschlossen.

Marktstraße 30: Am 31. Dezember von 7 Uhr bis 13 Uhr, am 1. Januar geschlossen.

Schäfer’s

Königsberger Straß 45 (im Edeka Lustfeld): Am 31. Dezember von 6 bis 16 Uhr geöffnet, am 1. Dezember geschlossen.

Landwehr 68 (im Edeka Lustfeld): Am 31. Dezember von 6.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Windmühlenstraße 26: Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäcker Knoke

Marktstraße 6: Am 31. Dezember von 7 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Brotmanufaktur Stadtländer

Marktstraße 36: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäcker Heyde

Moordorfer Straße: Am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäcker Steinecke

Lindenstraße 77: Am 31. Dezember von 6 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Café Engelke

Wunstorfer Straße 16 A: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Café Knoll

Großer Weg 17: Am 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Hildesheimer Stadtbäckerei

Justus-von-Liebig-Straße 1: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Manche Bäckereien konnten uns die Öffnungszeiten nicht mitteilen.

Von Linda Tonn