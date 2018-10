Neustadt Wunstorf - Boote dürfen länger im Wasser bleiben Die Regionsverwaltung hat die Frist bis zum 15. November verlängert, in der die Boote aus dem Steinhuder Meer geholt werden müssen. Sie reagiert damit auf den niedrigen Wasserstand.

Schifffahrt in Not: Vor den Strandterrassen in Steinhude ist das Wasser knapp geworden. Quelle: Jan Peter Wiborg