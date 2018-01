Wohnraum schaffen leicht gemacht

Nachverdichtung und Lückenschließung. Zwei Begriffe, so sperrig wie angesagt. Ob in der Innenstadt oder auf dem Land, wer als Eigentümer nicht mehr benötigte Gebäude oder ungenutzte aber bereits erschlossene Grundstücke zu Wohnraum machen will, rennt im Rathaus und bei den Ortsräten offene Türen ein.