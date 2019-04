Hannover

Osterfeuer haben sich zu einem beliebten Brauch am Ende der Karwoche entwickelt. Auch in der Region Hannover wurden in diesem Jahr wieder zahlreiche Feuer entzündet – vor allem am Sonnabend. Ob nun das beliebte Feuer auf dem Faust-Gelände in Hannover-Linden, die großen Veranstaltungen in der Region oder die vielen kleineren Osterfeuer – überall zog das traditionelle Event Hunderte bis Tausende Zuschauer an.

Ein kurzes Vergnügen wurde es für die Besucher des Osterfeuers auf der Bult: Wegen der Trockenheit brannte das Feuer noch vor Sonnenuntergang ab. Die Feuerwehr musste eingreifen, weil Rasenflächen rund um den Holzhaufen in Brand gerieten.

Feuer dürfen trotz Trockenheit brennen

In Teilen Ostdeutschlands sind Osterfeuer wegen erhöhter Waldbrandgefahr abgesagt worden. In Hannover konnte jedes genehmigte Feuer stattfinden.

Zahlreiche Leser haben uns Fotos von den Osterfeuer geschickt. Eine Auswahl.

Zur Galerie Es knistert glüht: Am Sonnabend haben in Hannover und der Region die traditionellen Osterfeuer gebrannt. Die schönsten Bilder der HAZ-Leser.

Von RND/ewo