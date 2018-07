Pattensen-Mitte

Mehr als 1,7 Promille hat der Alkoholtest bei einem 22-jährigen Fahrer ergeben, den die Polizei in der Nacht zu Sonnabend in Pattensen kontrolliert hat. Der Pattenser, der betrunken einen BMW steuerte, wurde gegen 2 Uhr an der Göttinger Straße angehalten.

Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen. Außerdem hatte der 22-Jährige keinen gültigen Führerschein. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Schon ab 1,1 Promille ist die sogenannte absolute Fahruntüchtigkeit erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu verursachen, ist zehnmal höher als im nüchternen Zustand.

