Arbeitsunfall: 16-Jähriger von Aluminiumteilen erschlagen

Pattensen. Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Pattensen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben wurde der Jugendliche bei Arbeiten von herabfallenden Metallteilen getroffen und erlitt dadurch tödliche Verletzungen. „Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte er Aluminiumprofile an einem Kran in einer Halle der Firma befestigen wollen“, sagt Behördensprecher Thorsten Schiewe. Der 16-Jährige absolvierte gerade ein Praktikum in dem Betrieb an der Johann-Koch-Straße.

Die Metallteile hatten sich bei den Arbeiten gelöst, stürzten herab und trafen den darunter stehenden Jugendlichen. „Die Ursache ist noch unklar“, sagt Schiewe. Die Kollegen riefen umgehend den Rettungsdienst, der 16-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erlag der Jugendliche kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Unter anderem gehen die Beamten der Frage nach, weshalb ein 16-jähriger Praktikant an den schweren Kranarbeiten beteiligt war.

Von Peer Hellerling